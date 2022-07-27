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МИД пригрозил последствиями из-за применения Украиной американских РСЗО

МИД России предупредил о серьезных последствиях применения ВСУ американских РСЗО

Фото: Global Look Press

Дальнейшие попытки обстрелов территории России со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью американских РСЗО будут иметь более чем серьезные последствия для украинской стороны. Ответными действиями пригрозил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщение опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел.

«Если ВСУ применят американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более чем серьезные. Призываем вас прислушаться, государства Запада слишком долго пропускали мимо все то, что до них пыталась донести Российская Федерация», — заявил дипломат.

27 июля в Министерстве обороны России сообщили, что 24 июля ударом Воздушно-космических сил России по складу боеприпасов в Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к РСЗО HIMARS производства США.

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Виктория Кондратьева
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