В Совфеде оценили шансы на досрочную отставку Байдена

Сенатор Пушков заявил, что перспектив выставиться на следующих выборах у Байдена нет

Президент Соединенных Штатов Джо Байден останется главой государства, пока «будет технически способен выполнять свои функции». Так шансы на его досрочную отставку оценил член Совета Федерации Алексей Пушков, пишет «Парламентская газета».

По словам сенатора, Байден, в каком бы странном состоянии он ни был, не потеряет президентский пост. Его нужно продемонстрировать полную недееспособность, чтобы его отстранили от власти.

«Не забыть какое-то слово, не просто поздороваться с призраком, а полную недееспособность», — уточнил Пушков, отметив, что перспектив выставиться на следующих выборах у Байдена нет.

Ранее член Совфеда заявил, что пафос выступлений президента США Джо Байдена об Украине резко снизился. Это означает, что страна вынуждена трезвее оценивать ход событий, добавил он. По словам сенатора, от чисто идеологических и ложных посылов о «схватке между светом и тьмой» и высокопарной риторики американский лидер перешел к более практичной оценке событий.