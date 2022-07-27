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В Москве полуголый мужчина пытался отнять у женщины ребенка и попал на видео

На юге Москвы мужчина пытался отнять у женщины ребенка и швырнул ее на асфальт

В районе Чертаново на юге Москвы полуголый мужчина пытался отнять у женщины ребенка и швырнул ее на асфальт. Видео с места опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившихся в сети кадрах видно, как неизвестный некоторое время преследует местную жительницу, которая гуляет с ребенком в коляске. Затем он агрессивно отталкивает женщину и пытается скрыться вместе с несовершеннолетним. Мать бросается к малышу и получает грубый отпор. Позже прохожие помогают усмирить гражданина, укладывают его на газон и возвращают ребенка матери.

В полиции случившееся пока не комментировали.

Ранее в Тамбове мужчина похитил ребенка из коляски и бросился с ним под машину. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении него по статье о покушении на убийство малолетнего. Подозреваемому 51 год. Его отправили на психолого-психиатрическую экспертизу для определения состояния здоровья.

Анна Щербакова
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