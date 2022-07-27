В Херсоне заявили об организации паромных переправ на время ремонта моста

Власти Херсона организуют паромные переправы на время ремонта Антоновского моста

На время ремонта поврежденного обстрелами Антоновского моста в Херсоне будут организованы паромные переправы через Днепр. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

По словам представителя местных властей, движение по мосту приостановлено. «Сейчас немного усложнилась доставка продуктов в Херсон. Но это вопрос временный, мы к этому готовы, готовятся паромные переправы», — заявил Стремоусов.

Движение по мосту будет восстановлено в ближайшее время, отметил он.

Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения в результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), который произошел в ночь на 27 июля. Как сообщают местные власти, несмотря на заявления украинских СМИ, мост не разрушен.

По словам главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, ремонтные бригады уже изучают способы восстановления разрушенных элементов моста.