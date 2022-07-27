В словах Трампа о превращении США в СССР увидели долю правды

Американист Рогулев назвал заявление Трампа об угрозе превращения США в СССР перехлестом

В словах бывшего президента США Дональда Трампа о том, что США могут превратиться СССР, Венесуэлу или Кубу, есть доля правды, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил, что будет продолжать заниматься политикой, потому что в противном случае страна станет «еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом» или «превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды».

«Трамп считает, не без некоторых оснований, что в демократической партии главенствуют левые радикалы, и в этом определенная доля правды есть. Сейчас фракция левых радикалов, так называемых, прогрессистов, куда и социалисты входят, и более левые, и Берни Сандерс возглавляет этих прогрессистов в Демократической партии — это примерно 100 человек в Конгрессе. Значительная часть демократов занимает такие позиции, и Трамп говорит, что они ведут Америку к социализму, почему он и упоминает и Кубу, и Венесуэлу, и Советский Союз», — поделился Рогулев.

Тем не менее, по словам американиста, понятно, что руководят США сейчас не социалисты, а Америка не социалистическая страна. «[Президента Джо] Байдена-то и вытащили, и нафталин с него стряхнули, чтобы Берни Сандерс не победил», — отметил он.

На федеральном уровне в США нет никаких социал-демократических партий, а социалистическая партия закончила свое существование в 30-х годах XX века, после чего социалисты образовали фракцию в Демократической партии, напомнил Рогулев. «Поэтому в этом смысле это [высказывание Трампа, — прим. «Лента»] явный такой пропагандистский перехлест», — подытожил политолог.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США стоят на коленях и терпят на мировой арене одно историческое унижение за другим. По его словам, страна «очень быстро движется в ад».

