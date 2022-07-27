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Дипломат назвала в ООН голословными обвинения России в киберагрессии

Дипломат Тяжлова призвала в ООН отказаться от голословных обвинений России в киберагрессии

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Представитель России Ирина Тяжлова призвала воздержаться от бесцеремонных обвинений России в киберагрессии. Такое заявление она сделала во время выступления на заседании рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности, которое транслировалось на официальном сайте организации.

«В случае имеющихся обеспокоенностей любое государство может напрямую обратиться в адрес российских компетентных структур», — заявила она.

Дипломат также выразила мнение, что страны, которые выступают с голословными обвинениями в адрес России, сами попустительствуют наращиванию наступательного киберпотенциала. В этой связи она напомнила о киберучениях Locked Shields под эгидой Центра передового опыта НАТО, расположенного в Эстонии.

В заключение она призвала «прекратить искажать факты» и «тратить ценное время переговоров на безосновательные выпады».

Ранее Министерство иностранных дел России заявляло, что США и их западные союзники развязали против российского государства войну в киберпространстве. «С подачи киевского режима объявлен "международный призыв" антироссийски настроенных специалистов-компьютерщиков», — сообщили в российском ведомстве.

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Марина Совина
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