В МИД рассказали о кибервойне Запада против России

МИД России заявил о кибероперации западных стран против России

В то время, пока Россия проводит специальную операцию на Украине, США и их западные союзники развязали против российского государства войну в киберпространстве. Об этом заявили в МИД РФ, соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

В МИД рассказали, что ежедневно ударам вражеских технологий подвергаются «государственные учреждения, средства массовой информации, объекты критической инфраструктуры, системы жизнеобеспечения». «С подачи киевского режима объявлен "международный призыв" антироссийски настроенных специалистов-компьютерщиков», — заявили в МИД.

«Изощренные киберсредства используются для похищения личных данных российских граждан. В интернете распространяется фейковая информация с целью дезориентировать и деморализовать российское общество, дискредитировать действия Вооруженных сил Российской Федерации и органов государственного управления», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом в министерстве отметили, что вражеским атакам противостоят профильные структуры РФ. Российскими госорганами принимаются меры по защите «российских физических и юридических лиц от злонамеренного кибервоздействия извне». «Развязанная против России киберагрессия приведет к тяжелым последствиям для ее зачинщиков и исполнителей», — предупредили в МИД.

Ранее стало известно, что группа хакеров Anonymous в ответ на спецоперацию на Украине объявила России кибервойну. «Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства», — отмечалось в их заявлении.