На Украине обвинили нового генпрокурора в посещении Крыма

Депутат Рады Гончаренко уличил генпрокурора Костина в посещении Крыма после 2014 года

Новый генеральный прокурор Украины Андрей Костин посещал Крым после 2014 года. В этом его обвинил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, сообщается в Telegram-канале политика.

По его словам, Костин объяснил посещение Крыма в 2015 и 2018 годах семейными обстоятельствами. «Нельзя назначать прокурора, который был на оккупированной территории и у которого не четкого ответа, что он там делал», — возмутился парламентарий.

Гончаренко также добавил, что он не голосовал за назначение Костина на пост генпрокурора.

Ранее Верховная Рада проголосовала за назначение на пост генерального прокурора Украины депутата от правящей партии «Слуга народа» Андрея Костина по предложению президента республики Владимира Зеленского. 18 июля стало известно об увольнении Зеленским главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой со своих постов.