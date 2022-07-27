Стало известно о потерях Турции после контратаки сирийских курдов

Avia.pro: Турция могла потерять до 7 человек в результате контратаки сирийских курдов

Турецкая сторона понесла серьезные потери после контратаки сирийских курдов. Об этом сообщает портал Avia.pro со ссылкой на источники.

Стало известно, что представители курдских военизированных формирований неожиданно атаковали организованную военную базу ВС Турции, расположенную близ Талль-Рифата на севере Сирии. В результате турецкие военные могли потерять до семи человек. При этом, отмечает портал, по данным сирийских источников, курдской стороне удалось избежать потерь.

Анкара пока никак не прокомментировала информацию об атаке сирийских курдов.

1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции на севере Сирии. «Начинается новая фаза формирования [в Сирии] "зоны безопасности" на 30 километров вглубь от границы с Турцией. Мы зачищаем от террористов Талль-Рифат и Манбидж», — заявил он.

Ранее президент Турции подчеркнул, что турецкие вооруженные силы будут проводить на севере Сирии военные операции до тех пор, пока им не удастся добиться полного уничтожения террористических организаций.

Анкара признает ряд курдских формирований, в том числе Рабочую партию Курдистана, экстремистскими. С 1980-х стороны не раз заключали перемирия и нарушали их, но в 2015-м РПК отказалась идти на мир. После начала сирийской войны в начале 2010-х между курдами и турками регулярно происходят столкновения на сирийской территории.