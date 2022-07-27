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В США допустили еще одно повышение ключевой ставки

Глава ФРС США Пауэлл допустил еще одно повышение ключевой ставки в сентябре

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка (ЦБ) страны, в сентябре этого года может вновь повысить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов. Об этом заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл, передет ТАСС.

«Мы ожидаем, что дальнейшее повышение целевого диапазона ставки будет целесообразным. Темпы повышения [ставки] по-прежнему зависят от поступающих данных и меняющихся прогнозов развития экономики», — отметил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС).

Пауэлл напомнил, что Федрезерв уже второй раз подряд повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов. «Еще одно необычайно значительное повышение [ставки] может быть уместным на нашем следующем заседании. Это решение будет зависеть от данных, которые мы получим», — пояснил он.

Ранее стало известно, что ФРС США вновь повысила базисную ставку на 75 базисных пунктов до 2,25-2,5 процентоа годовых. Такой шаг призван замедлить инфляцию, достигшую по итогам мая рекордных с 1981 года показателей.

Предыдущее повышение произошло в середине июня. Тогда базовая процентная ставка выросла до уровня 1,5-1,75 процента годовых. В мае ФРС США также повышала ставку до 0,75-1 процента годовых.

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Марина Совина
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