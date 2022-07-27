Пушков высмеял заявление Харрис о ее гендерной принадлежности

Пушков высмеял высказывание вице-президента США Харрис о ее гендере

Сенатор Алексей Пушков в шутливой форме прокомментировал недавнее заявление вице-президента США Камалы Харрис относительно ее гендерной принадлежности. В своем Telegram-канале политик высмеял отрывок из выступления Харрис во время встречи в Белом доме.

Американская вице-президент заявила, что она женщина и в отношении нее нужно использовать местоимения «она/ее». Пушков назвал ее комментарий «самым внятным заявлением за весь период ее вице-президентства». Он предположил, что Харрис специально сделала отступление, чтобы ее не отождествили с «одним из бесчисленных гендеров», которые, по мнению сенатора, расплодились в США за последние 20 лет. «Так что теперь мы в курсе», — сыронизировал Пушков.

Это не первый случай, когда поведение вице-президента США подвергается критике. В мае прошлого года Харрис обвинили в неприличном жесте во время ее встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. После обмена рукопожатиями она вытерла руку о костюм, что было запечатлено на ролике, который впоследствии Белый дом опубликовал на своем Youtube-канале. Некоторые пользователи сочли это проявлением неуважения.