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Стало известно о бессилии Европы перед Путиным

The Spectator назвал Европу бессильной перед Путиным из-за ситуации с поставками газа

Фото: Администрация Президента России

Сокращение поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток» сделало Европу бессильной перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в материале британского журнала The Spectator.

По словам автора статьи, из-за сокращения мощностей трубопровода со стороны компании «Газпром» прокачка газа в Европу упала до 33 миллионов кубометров в сутки, что вдвое меньше показателя, который был на днях, и в пять раз меньше заявленной мощности.

Аналитик заявил, что в результате этого в Европе начнется резкий рост цен и даже Германия, по его словам, «оказалась без руля и ветрил, поскольку тон теперь задает Путин».

«При нынешних темпах отключений не факт, что через два года в ФРГ останется хоть какой-то российский газ, который можно было бы бойкотировать», — прокомментировал автор планы Германии отказаться от газа из России.

Ранее газета Bild писала, что правительство ФРГ допускает, что дефицит газа грядущей зимой может привести к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны. Ожидается, что цены на газ вырастут в два или три раза. По мнению правительства, даже если ЧС не коснется всей территории страны, то она может затронуть отдельные федеральные земли.

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Николай Чигасов
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