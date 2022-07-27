Додон предложил пять антикризисных мер для Молдавии

Экс-президент Молдавии Додон призвал отказаться от антироссийских санкций

Молдавии следует предпринять пять срочных антикризисных мер. С таким предложением выступил экс-президент страны Игорь Додон в своем Telegram-канале.

Политик призвал публично отказаться от антироссийских санкций и возобновить диалог с Москвой. По его словам, это позволит стране разрешить энергетический кризис и покупать природный газ по более низким ценам.

Помимо этого, Додон заявил о других экономических мерах, среди которых возобновление государственных инвестиций в инфраструктуру и изменение налоговой политики для поддержки реального сектора экономики. Кроме того, предлагается вернуть Национальный банк Молдавии «на службу стране, национальной экономике и гражданам».

По словам бывшего главы государства, Молдавии необходимо вернуться к индексации пенсий два раза в год. Он объяснил, что при выплате пенсий следует учитывать высокий уровень инфляции.

«Если эти меры не будут внедрены как можно скорее, предстоящая зима может окончательно уничтожить экономику страны и часть населения РМ [Республики Молдавия]», — заключил Додон.