В Siemens ответили на заявление «Газпрома» о неисправностях в турбинах

В Siemens заявили, что не получали от «Газпрома» сообщений о неисправностях в турбинах

Компания Siemens Energy утверждает, что не получала от «Газпрома» каких-либо новых сообщений о неисправностях в турбинах и поэтому исходит из того, что агрегаты исправны. Такой ответ получило агентство ТАСС от представителя компании.

«У нас сейчас нет доступа к турбинам на месте, и у нас нет до сих пор сообщений от "Газпрома" о повреждениях. В этой связи мы должны исходить из того, что турбины готовы к эксплуатации», — заявил собеседник агентства.

Представитель компании подчеркнул, что в будущем плановое техническое обслуживание также можно проводить без каких-либо проблем, поскольку действующее разрешение властей Канады предусматривает, что работы могут осуществляться в Монреале и что турбины потом могут быть вывезены из Канады в Германию.

Ранее замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что компания Siemens не выполняет работы по ремонту оборудования, необходимого для функционирования «Северного потока». По его словам, компания рассчитывала, что Siemens передаст ей отремонтированный двигатель еще в мае. Сейчас, указывает топ-менеджер, на компрессорной станции «Портовая» в рабочем состоянии только одна турбина.

С 27 июля «Газпром» снизил объемы прокачки по трубопроводу, основному маршруту поставок газа в Европу, до 20 процентов его мощности. Поставки начали сокращаться еще в середине июня, когда компания впервые объявила, что с оборудованием возникли проблемы: его из-за санкций не удалось вернуть из ремонта. Тогда прокачка сократилась до 40 процентов от максимума.