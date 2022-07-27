Квартиры в Москве рекордно обмельчали

«Ъ»: средняя площадь новых квартир в Москве сократилась до рекордных 46 «квадратов»

C апреля по июнь 2022 года квартиры в новостройках Москвы рекордно обмельчали — средняя площадь таких объектов уменьшилась до 46,8 квадратного метра. К такому выводу пришли опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

По данным аналитиков «Метриума», наиболее заметно средняя площадь сократилась в июне — на 2,1 квадратного метра. При этом за два года квартиры в новостройках потеряли в среднем 10 квадратных метров. Специалисты bnMap.pro добавили, что средняя площадь всех классов жилья и апартаментов за последний год уменьшилась на 12 процентов, до 57 квадратных метров.

Гендиректор «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин пояснил, что девелоперы проектируют помещения с разной площадью, чтобы сделать их доступными для клиентов с разным бюджетом. Однако управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка уточнила, что оптимизировать площадь жилья застройщики вынуждены также из-за роста себестоимости строительства на фоне сокращения доходов населения. «Для сохранения доступности жилья девелоперы и строят малогабаритные квартиры», — отметила эксперт.

В «Метриуме» заметили, что за два года доля студий в общем объеме предложения увеличилась с 12 до 23 процентов, а однокомнатных квартир — с 29 до 35 процентов. При этом доля двухкомнатный квартир сократилась с 39 до 29 процентов, а трехкомнатных — с 19 до 12 процентов. Председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова назвала такую тенденцию примером шринкфляции — сокращения объема продукта ради сохранения цены. По словам директора Клуба инвесторов Москвы Владислава Преображенского, подобная динамика характерна для кризиса — при выравнивании экономической ситуации средняя площадь жилья начнет вновь расти.

Специалисты также отметили появление на рынке большого количества микроквартир — они также влияют на значения средней площади предложения. Если раньше нельзя было найти жилье менее 15 квадратных метров, то в 2021 году появилось жилье по 9–12 квадратных метров, пояснила Доброхотова.

Несмотря на положительный эффект снижения площади жилья на доступность для населения, существует риск перенасыщения рынка нишевым предложением — маленькими студиями, которые в основном приобретают под сдачу в аренду или в качестве первого отдельного жилья, спрогнозировала коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим. Однако, по словам Доброхотовой, площадь квартир в московских новостройках продолжит сокращаться на фоне повышения спроса покупателей на такие объекты.

В конце декабря 2021 года стало известно, что площадь квартир на первичном рынке столицы сократилась на 10 квадратных метров, до 58 «квадратов». Сокращение размеров жилья затронуло все сегменты — комфорт-, бизнес- и премиум-класс.

