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Киргизия захотела теснее сотрудничать с Евросоюзом

Президент Киргизии Жапаров заявил о необходимости тесного сотрудничества с ЕС
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров. Фото: Евгений Биятов / Sputnik / Reuters

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что стране необходимо теснее сотрудничать с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 27 июля, Жапаров встретился с главой представительства ЕС в Киргизии Эдуардом Ауэра по случаю завершения его дипломатической миссии в стране. В ходе беседы он подчеркнул, что Евросоюз уже 30 лет является одним из «основных надежных партнеров Кыргызстана», в республике хотели бы укрепить эти отношения.

«В нынешний период глобальных изменений мы должны тесно сотрудничать во имя светлого будущего, мира и благополучия наших народов, продолжая 30-летние достижения и укрепляя политический диалог, работать над созданием условий для устойчивого развития», — заявил глава государства. Жапаров также поблагодарил Ауэра за работу и заявил, что ценит его вклад в укрепление двусторонних отношений.

Ранее президент Киргизии отмечал, что страна рискует потерять независимость из-за невыплаты внешнего долга. В текущем году республике нужно заплатить 289 миллионов долларов, в следующем — около 314 миллионов долларов.

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Алиса Реброва
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