Женщина сняла на видео разглядывавшего ее незнакомца и удивилась его реакции

Daily Dot: мужчина, разглядывавший женщину в спортзале, попал на видео и вызвал осуждение

Пользовательница TikTok под ником @yourstrulybriana7 возмутилась тем, как мужчина слишком пристально разглядывал ее во время тренировки в спортзале, и сняла его на видео. По словам женщины, незнакомец пялился на нее около 20 минут, пока она бегала на беговой дорожке. На ролик, который вызвал осуждение пользователей, обратило внимание издание Daily Dot. Многих из комментаторов также удивила реакция мужчины на съемку: он продолжил разглядывать женщину, пока та снимала его на видео.

«Я просто пытаюсь провести свою кардиотренировку! Единственная минус в том, что тренажерный зал соединен с торговым центром», — написала она под роликом.

Мужчина, который попал на видео, сидел в торговом центре напротив спортзала и смотрел на тренирующуюся женщину через окно. Одновременно с этим незнакомец в бейсболке ел какую-то закуску и иногда наклонялся поближе к объекту своего наблюдения.

Пользовательница подчеркнула, что не знакома с этим мужчиной. По ее словам, она рассчитывала, что незнакомец прекратит на нее пялиться после того, как она включит камеру, но этого не произошло.

Видео стало вирусным и собрало более трех миллионов просмотров. Поведение мужчины вызвало осуждение пользователей. Несколько комментаторов обратили внимание на то, что на пальце мужчины было кольцо, похожее на обручальное. «Я надеюсь, что его жена это увидит», — написал один из них. Некоторые также заявили, что мужчина вел себя так, будто находился в стрип-клубе.