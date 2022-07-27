Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В мире зарегистрировали 18 тысяч случаев оспы обезьян

ВОЗ сообщила о регистрации 18 тысяч случаев оспы обезьян в 78 странах

Фото: Vincent Johnson / globallookpress.com

Всемирная организация здравоохранения отчиталась о 18 тысячах случаях оспы обезьян, зарегистрированных в 78 странах мира. Об этом сообщает Reuters.

По информации ВОЗ, большая часть заболевших приходится на европейские государства.

Ранее американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что США стали страной с самой высокой в мире заболеваемостью оспой обезьян. Как отметили в агентстве, в США на данный момент выявлено 3846 случаев оспы обезьян. На втором месте находится Испания, где обнаружили 3125 случаев, на третьем — Германия и Великобритания, в которых зафиксировали по две тысячи заболевших.

Первое заражение оспой обезьян — вирусным заболеванием, которое сопровождается характерными высыпаниями на теле, — было выявлено 7 мая у британца, который вернулся из Нигерии. После этого были зафиксированы заражения в США, Испании, Швеции, Бельгии, Израиле, ОАЭ, Португалии, Финляндии, Польше и ряде других стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
В Московской области за убийство дагестанца и таджика осудили неонациста
Губерниев оценил профессиональные качества Загитовой в шоу-бизнесе
Ольга Бузова показала лицо без макияжа и фильтров
ДНР потребует от ООН осуждения поставок оружия Украине
В мире зарегистрировали 18 тысяч случаев оспы обезьян
Дэниел Рэдклифф рассказал о причине своего участия в «Гарри Поттере»
Назван единственный способ регулирования цен на российскую нефть со стороны США
Один из крупнейших производителей лифтов продал бизнес в России
Американский подполковник назвал сроки прекращения поставок оружия на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.