Устойчивый крахмал предотвратил рак органов пищеварения

Cancer Prevention Research: устойчивый крахмал снизил риск развития рака на 60 процентов

Ученые Университета Лидса и Ньюкаслского университета в Великобритании показали, что устойчивый крахмал, который не расщепляется ферментами поджелудочной железы, способен предотвратить развитие различных типов рака ЖКТ. Кратко о научной работе авторов, опубликованной в журнале Cancer Prevention Research, рассказывается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

В исследовании, которое продлилось 10 лет, приняли участие почти тысячи пациентов с синдромом Линча — наследственным заболеванием, который значительно повышает вероятность развития рака толстой кишки. В период с 1999 по 2005 год добровольцы, которых разделили на несколько групп, ежедневно принимали либо устойчивый крахмал в виде порошка, либо плацебо. В конце этого этапа разницы между группами не наблюдалось, однако в течение последующего десятилетия употребление крахмала оказало эффект на риск развития рака в других органах пищеварения.

За весь период наблюдения было зафиксировано всего пять случаев рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта среди 463 участников, принимавших устойчивый крахмал, по сравнению с 21 из 455, принимавших плацебо. Таким образом, резистентный крахмал снижал количество случаев рака (пищевода, желудка, желчных путей, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки) более чем на 60 процентов.

Устойчивый крахмал это тип углеводов, который не переваривается в тонком кишечнике, а ферментируется в толстой кишке, где влияет на местную микробиоту. Ученые считают, что он уменьшает риск развития рака, изменяя бактериальный метаболизм желчных кислот и уменьшая выработку тех кислот, что могут повредить ДНК, превращая клетки в раковые. Устойчивый крахмал можно принимать в виде порошковой добавки, также он содержится в горохе, фасоли, овсе и других крахмалистых продуктах. В исследовании использовалась доза, соответствующая ежедневному употреблению одного банана.

В настоящее время команда возглавляет международное исследование CaPP3, в котором приняли участие более 1800 человек с синдромом Линча. Ученые планируют выяснить, можно ли использовать более безопасные дозы аспирина для снижения риска развития рака. В предыдущих работах было показано, что аспирин может снижать риск рака толстой кишки на 50 процентов.