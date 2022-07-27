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США проверят Россию на соответствие критериям «спонсора терроризма»

Блинкен: США проверят Россию на соответствие критериям «государства-спонсора терроризма»
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен . Фото: Pool / Reuters

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США проверят действия России на Украине на соответствие критериям «государства-спонсора терроризма». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, критерии, на основании которых Вашингтон выносит такое определение, были установлены конгрессом.

Блинкен подчеркнул, что присвоение России такого статуса мало что изменит для нее в практическом плане. «Последствия, которые мы создали, в целом соответствует всему тому, что позволило бы нам сделать определение "государства-спонсора терроризма», — отметил он.

Предположения о том, что США могут внести Россию в список стран-спонсоров терроризма, стали звучать после того, как Москва начала специальную военную операцию на Украине. 21 июля спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила Блинкену, что конгресс внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма самостоятельно, если он не предпримет никаких действий.

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Марина Совина
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