Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Телебашни в России окрасят в тигровую полоску

На телебашнях в российских регионах включат тигровую подсветку

Фото: Xinhua / ZumaPress / Globallookpress.com

На телебашнях в российских регионах в преддверии Дня Тигра на несколько дней включат подсветку в цветах этого краснокнижного животного. Об этом сообщает ТАСС.

Останкинская телебашня будет транслировать фразу «С Международным днем тигра». Так РТС и центр «Амурский» поздравят россиян с экологическим праздником.

Подсветку под тигра также включат телебашни РТРС в Воронеже, Калуге, Костроме, Нижнем Новгороде, Черкесске, Назрани, Казани, Грозном, Ростове-на-Дону, Самаре, Ставрополе, Твери, Туле, Челябинске, Саранске, Перми, Якутске, Белгороде.

Международный день тигра отмечается 29 июля, праздник был учреждён в 2010 году на первом «Тигрином саммите» с целью информирования общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. В этот же день также отмечается день рождения центра «Амурский тигр».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Против Кара-Мурзы возбудили еще одно уголовное дело
Бывшую сотрудницу банка экстрадировали из Испании за многомиллионное хищение
Россиянин на мотоцикле с надписью «пей» вместо номера сбежал от ДПС и умер
Экстракт зеленого чая уменьшил воспаление кишечника
Настроение российских предпринимателей ухудшилось
Названы самые пострадавшие из-за оттока российских туристов страны Европы
Нарисовавшего букву Z члена команды России по Dota 2 не пустили на игру в США
Директор Шатунова вспомнил о реакции певца на суды с Разиным
В Москве предупредили об угрозе катастрофы из-за обстрелов АЭС Киевом
Стало известно о внебрачном сыне Пьера Нарцисса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.