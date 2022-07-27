Телебашни в России окрасят в тигровую полоску

На телебашнях в российских регионах включат тигровую подсветку

На телебашнях в российских регионах в преддверии Дня Тигра на несколько дней включат подсветку в цветах этого краснокнижного животного. Об этом сообщает ТАСС.

Останкинская телебашня будет транслировать фразу «С Международным днем тигра». Так РТС и центр «Амурский» поздравят россиян с экологическим праздником.

Подсветку под тигра также включат телебашни РТРС в Воронеже, Калуге, Костроме, Нижнем Новгороде, Черкесске, Назрани, Казани, Грозном, Ростове-на-Дону, Самаре, Ставрополе, Твери, Туле, Челябинске, Саранске, Перми, Якутске, Белгороде.

Международный день тигра отмечается 29 июля, праздник был учреждён в 2010 году на первом «Тигрином саммите» с целью информирования общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. В этот же день также отмечается день рождения центра «Амурский тигр».