«Ростех» покажет передовые беспилотники на форуме «Армия-2022»

«Ростех» показал на видео возможности БПЛА, которые привезут на форум «Армия-2022»

Госкорпорация «Ростех» показала на видео возможности своих передовых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые привезут на Международный военно-технический форум «Армия-2022». Об этом сообщили в госкорпорации, передает ТАСС.

Госкорпорация опубликовала ролик, демонстрирующий возможности аппаратов, которые выпускают на предприятиях «Ростеха». На кадрах показали беспилотник вертолетного типа БАС-200 с контейнером «Почты России», комплексы ZALA «Крым», 421-16E и 421-16E5V2, а также барражирующий боеприпас «Ланцет».

«Предприятия "Ростеха" создают широкую линейку летательных аппаратов, способных решать различные задачи. Гражданские БПЛА используются для аэрофотосъемки, разведывательных работ, в том числе в условиях Арктики, мониторинга лесных пожаров», — отметили в госкорпорации.

Ранее в июле источник РИА Новости сообщил, что российские военные начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет» в ходе специальной военной операции на Украине.

В мае стало известно, что холдинг «Вертолеты России» приступил к сертификационным летным испытаниям беспилотника БАС-200.