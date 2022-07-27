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Офис Зеленского отказался обнародовать указ о лишении гражданства Коломойского

Офис Зеленского не предоставил СМИ указ о лишении гражданства Коломойского и Рабиновича
Игорь Коломойский

Игорь Коломойский. Фото: Константин Сазончик / ТАСС

Офис президента Украины Владимира Зеленского отказался предоставить СМИ указ, согласно которому гражданства страны лишены бизнесмен Игорь Коломойский, политик Вадим Рабинович и ряд других лиц. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Как сообщает издание, в ответ на запрос в офисе главы государства заявили, что документы содержат конфиденциальную информацию об упомянутых в нем лицах, а поэтому не может быть обнародован без их согласия.

Ранее в сети появилось фото якобы секретного указа Зеленского о лишении гражданства ряда политиков и бизнесменов. В список из десяти фамилий попали Коломойский, Рабинович, а также глава территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан. Документ датирован 18 июля, но подписи президента на нем не было.

Позже СМИ сообщили, что паспорт Коломойского был признан недействительным Миграционной службой Украины.

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Алевтина Запольская
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