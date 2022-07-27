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Украина допустила нанесение ударов по объектам на территории России

Секретарь СНБО Украины Данилов допустил возможность нанесения ударов по объектам в России

Фото: AP

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил возможность нанесения ударов по объектам на территории России. Его цитирует «Страна.ua».

По его словам, Киев сможет уничтожить объекты, которые угрожают территории Украины.

«Если будет необходимо, ни у кого не дрогнет рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы объекты были уничтожены. Более того, заявление нашего президента [Владимира Зеленского], что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое тому подтверждение», — заявил Данилов.

Он добавил, что Киеву известно обо всех выстрелах, которые осуществляются ракетами, самолетами или кораблями по национальной территории.

Ранее Данилов сообщил, что республика в скором времени получит ракеты к американским реактивным системам залпового огня (РЗСО) большей дальности, чем поставлялись ранее. Пока Вашингтон выделяет Киеву только ракеты для HIMARS типа GMLRS, дальность запуска которых составляет 70-80 километров.

Здесь и сейчас
Марина Совина
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