США отказались продавать нефть из резерва после установленного Байденом срока

США не будут продавать нефть из стратегического резерва после срока в полгода

США отказались продавать нефть из стратегического резерва после окончания срока, установленного президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз на брифинге для журналистов, трансляция которого опубликована на YouTube.

«По состоянию на сегодняшний день мы не намерены продолжать заниматься этим», — заявил Диз. По его словам, необходимо, чтобы добычу нефти обеспечил частный сектор. «У нас есть этот ресурс, и он играет важную роль, но он не предназначался в качестве постоянного решения», — добавил он.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты будут использовать всевозможные рычаги для стабилизации цен на топливо, в том числе для снижения стоимости энергоносителей на местном рынке. По его словам, меры включают в себя скоординированный выброс нефти из стратегических резервов.

Стратегический резерв нефти был создан в США после энергетического кризиса 1973 года, вызванного отказом ряда арабских стран поставлять топливо Вашингтону и его союзникам по Войне судного дня. Он призван устранить нехватку нефти в стране на случай возможных перебоев с внешними поставками.