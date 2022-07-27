В Швейцарии опровергли данные об отказе в выдаче виз россиянам для работы в ООН

МИД Швейцарии опроверг данные об отказе в выдаче виз россиянам для работы в ООН

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Швейцарии Андреас Хеллер опроверг данные об отказе в выдаче виз россиянам для работы в ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Швейцария очень серьезно относится к своей роли принимающего государства и прилагает все усилия для того, чтобы все делегации могли отправиться в Женеву, чтобы работать в наилучших условиях. Это касается и российских делегаций», — заявил он.

Хеллер подчеркнул, что заявки на въезд из России обрабатываются со всей возможной гибкостью в соответствии с действующим законодательством страны.

По его словам, ведомству неизвестно о каких-либо проблемах с выданными гражданам России визами, и никаких официальных замечаний от Москвы не поступало.

Ранее представитель России в ООН Ирина Тяжлова обвинила Швейцарию в отказе в выдаче виз россиянам для работы в организации: «У нас есть вполне конкретные претензии по части выдачи виз российским экспертам для участия в мероприятиях по безопасности ИКТ, проводимых в Женеве по линии ООН».