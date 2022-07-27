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Спорт

Загитова рассказала об исключении из группы Тутберидзе

Алина Загитова рассказала об исключении из группы Тутберидзе после перелома руки и ноги

Фото: Kenjiro Matsuo / Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об исключении из группы тренера Этери Тутберидзе в начале карьеры. Ее слова приводит «7 дней».

Спортсменка заявила, что после перелома руки и ноги Тутберидзе сказала, что выгоняет ее из группы. Позднее Загитова решила вернуться в Ижевск и перед этим попрощаться с тренером. «А она говорит: "Давайте еще раз попробуем". Почему она приняла такое решение, не знаю, это, наверное, лучше у нее спросить», — добавила она.

5 июля заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила шансы Загитовой вернуться к соревнованиям. По мнению Тарасовой, 20-летней фигуристке реально вернуться в спорт благодаря Тутберидзе.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в шоу «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Анастасия Борисова
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