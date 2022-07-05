Тарасова оценила шансы Загитовой вернуться в спорт

Татьяна Тарасова заявила, что для Алины Загитовой реально возвращение в спорт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила шансы олимпийской чемпионки Алины Загитовой вернуться к соревнованиям по фигурному катанию. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

По мнению Тарасовой, 20-летней фигуристке реально вернуться в спорт. «У нее есть тренер, а если тренер верит в возвращение, значит, все возможно», — подчеркнула эксперт.

25 июня Загитова провела показательный поединок с олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым. Фигуристка демонстрировала в социальных сетях боксерские тренировки.

Загитова прервала спортивную карьеру в декабре 2019-го. Она сосредоточилась на участии в проекте Первого канала «Ледниковый период» в качестве ведущей, а также на выступлениях в ледовых шоу.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане. Она тренируется под руководством Этери Тутберидзе.