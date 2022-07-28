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Минфин отказался согласовывать проект о субсидиях российским аэропортам

«Ведомости»: Минфин России не согласовал проект о выделении ₽10 млрд субсидий аэропортам

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Минфин России не согласовал проект по выделению 10 миллиардов рублей субсидий российским аэропортам. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, межведомственная работа по этому проекту продолжается. Еще один источник газеты, знакомый с продвижением данной инициативы, рассказал, что ведомство отказалось согласовывать проект и поставило его на паузу после того, как изучило отчетности аэропортов и пришло к выводу, что пока у них «все не так уж и плохо».

Проект по поддержке аэропортов в условиях санкций разрабатывался Минтрансом совместно с Росавиацией и профильными ассоциациями по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Он предусматривал выделение бюджетных средств на частичное возмещение аэропортам расходов по основной производственной деятельности и процентов по инвестиционным кредитам.

Ранее правительство России решило выделить дополнительные средства в качестве компенсации закрытым из-за спецоперации на Украине аэропортам юга и центра страны — на субсидии было направлено еще более 1,5 миллиарда рублей. Средства предназначаются для авиагаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Марина Совина
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