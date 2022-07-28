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Apple изобрела перчатку виртуальной реальности

Patently Apple: Apple запатентовала перчатку виртуальной реальности для VR-шлема

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Будущий VR-шлем от Apple можно использовать вместе с дополнительным аксессуаром. Об этом сообщает издание Patently Apple.

Журналисты обнаружили в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) патент Apple на перчатку виртуальной реальности. Считается, что устройство будет использоваться вместе со шлемом альтернативной реальности, который американская компания может представить в начале 2023 года.

Согласно сайту организации, патент был выдан Apple в конце июля — скорее всего, заявка на изобретение была отправлена гораздо раньше. Инженеры корпорации описывают перчатку как девайс, который позволит взаимодействовать с предметами и объектами в виртуальном пространстве.

В описании также говорится, что с VR-гарнитурой реально использовать несколько носимых устройств. Кроме того, специалисты предполагают, что громоздкие контроллеры можно будет заменить компактными гаджетами. В качестве примера приводятся специальные кольца, которые будут анализировать положение рук пользователя в пространстве.

В конце апреля стало известно, что Microsoft запатентовала перчатку виртуальной реальности. В описании изобретения говорится, что перчатка будут обеспечивать физическую обратную тактильную связь при поднятии виртуальных объектов.

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Андрей Ставицкий
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