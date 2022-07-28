Названы пять подрывающих здоровье повседневных привычек

ETNT: хронический недосып и алкоголь способны нанести серьезный ущерб здоровью

Хронический недосып и регулярное злоупотребление алкоголем способны нанести серьезный ущерб самочувствию любого человека, предупредили врачи Мэтью Уокер, Эдвард Р. Ласковски и Алена Баласанова. В беседе с изданием ETNT они назвали пять повседневных привычек, незаметно подрывающих здоровье.

Употребление большого количества алкоголя может повлиять на здоровье сердца: эта привычка может существенно увеличить риск развития инсульта, а также стать причиной кардиомиопатии и гипертонии, предупредила доктор медицинских наук, врач-нарколог Алена Баласанова. Более того, систематическое злоупотребление крепкими спиртными напитками оказывает негативное влияние на печень, из-за чего может начаться цирроз, продолжила медик.

На физическом и психическом самочувствии может сказаться и хронический недостаток сна, предупредил кандидат медицинских наук, специалист по нарушениям сна Мэтью Уокер. По его словам, недосып может спровоцировать хроническую усталость, депрессию и ряд серьезных заболеваний.

В свою очередь, врач Эдвард Р. Ласковски объяснил, что на многих аспектах здоровья сказывается лишний вес. По его мнению, особенно опасен жир в области живота. Исследование Юго-Западного университета Калифорнии показало, что именно висцеральный жир повышает риск развития болезней сердца, диабета, проблем с печенью и некоторых видов рака, добавил он.

Не менее опасны для здоровья сидячий образ жизни, провоцирующий повышение холестерина и сахара в крови, гипертонию, и курение, побочным эффектом которого являются сердечно-сосудистые патологии, рак легких и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), заключили медики.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал продукт, употребление которого поможет жить дольше. По его словам, тофу способствует нормализации женского гормонального фона и замедляет старение.