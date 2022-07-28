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Акции производителя искусственного мяса рухнули из-за решения «Макдоналдса»

Акции компании Beyond Meat упали в цене из-за конца тестирования ее котлет в «Макдоналдсе»

Фото: McDonald's

Акции компании Beyond Meat, производителя искусственного мяса из растительного сырья, рухнули в цене почти на 6 процентов в ходе торгов 28 июля, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Бумаги дешевеют на фоне появления новостей о том, что компания «Макдоналдс» решила завершить тестирование бургера McPlant с котлетой от компании в своих заведениях в США. С соответствующим тезисом выступили аналитики J.P. Morgan, пишет портал Seeking Alpha.

«Недавно мы поговорили с сотрудниками "Макдоналдс" в 25 точках, где раньше предлагался этот продукт. Все сказали, что этой позиции в меню больше нет. Некоторые, что неудивительно, объясняют это тем, что продукт не очень хорошо продавался», — отмечается в обзоре специалистов.

Представитель сети фаст-фуда подтвердил CNBC, что тестирование бургера McPlant действительно завершилось. Ни одна из компаний не уточняла, будет ли у эксперимента какое-то продолжение и планируется ли полноценный запуск нового меню.

За этот год акции Beyond Meat потеряли в цене 53 процента, а капитализация компании опустилась до 2 миллиардов долларов. Инвесторы начинают испытывать скепсис по поводу ее долгосрочных перспектив: продажи в магазинах не растут, а партнерства с такими компаниями, как Yum Brands (Pizza Hut, KFC) и McDonald’s не развиваются.

Тестировать McPlant в кафе в разных странах мира «Макдоналдс» начала в феврале 2021 года. Пробные продажи тогда стартовали со Скандинавии. В основе растительной котлеты — гороховый белок.

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Платон Щукин
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