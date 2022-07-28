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В Кремле оценили жалобы Борреля на популярность Лаврова в западных СМИ

В Кремле заявили, что у Борреля нет шансов в связи с популярностью Лаврова в западных СМИ

Фото: Globallookpress.com

В Кремле сочли оправданной жалобу верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на невнимание западных СМИ к его персоне и большую популярность главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передает РИА Новости.

По его словам, Боррель жалуется справедливо. «Тут у него шансов нет», — оценил официальный представитель Кремля.

27 июля верховный представитель ЕС признался, что у западных средств массовой информации «есть определенная тенденция слушать врага, противника». «Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, (…) и никто не подхватывает [эту информацию в СМИ]», — пожаловался он.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что интерес к визиту Лаврова в Африку со стороны многих стран связан с конструктивным и деловым обсуждением двусторонних отношений России с Эфиопией, Угандой и Республикой Конго. При этом Боррель, по его мнению, не пользуется популярностью и интересом во многих странах мира и среди журналистов.

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Варвара Кошечкина
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