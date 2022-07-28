В Госдуме попросили ФСБ проверить поездки Кудрина в Израиль

Депутат ГД Обухов попросил ФСБ проверить поездки Кудрина в Израиль на соблюдение закона

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов попросил ФСБ проверить поездки председателя Счетной палаты Алексея Кудрина в Израиль на предмет соблюдения закона о гостайне, сообщает «Коммерсантъ».

Обухов заявил, что направил соответствующие запросы директору ведомства Александру Бортникову и руководителю администрации президента Антону Вайно. В них депутат ГД сослался на «возросшую эмиграцию российских граждан в другие страны после начала спецоперации на Украине», что является недопустимым для должностных лиц, имеющих допуск к гостайне, добавил он. Коммунист посчитал, что неоднократные поездки Кудрина в Израиль не были связаны с работой.

«[Бывший глава "Роснано" и экс-спецпредставитель президента Анатолий] Чубайс вот сбежал, но к нему у правоохранителей вопросов почему-то нет. Кудрин уже, можно сказать, одной ногой, мягко говоря, не совсем в дружественной стране — это вроде как тоже ничего страшного. И даже если контролирующие органы сразу ничего не найдут (или не захотят найти), то впоследствии может оказаться, что закон таки был нарушен», — добавил Обухов.

Слухи об отъезде Кудрина в Израиль появились в апреле. Глава Счетной палаты вначале пояснил, что находился в Тель-Авиве в давно планируемом отпуске, а позднее сообщил об очередной поездке в Израиль для консультации с врачом.