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22-летний россиянин заживо сгорел в собственном автомобиле после ДТП

Житель Саратовской области врезался в опору моста и заживо сгорел в автомобиле

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Саратовской области 22-летний россиянин заживо сгорел в собственном автомобиле после ДТП. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает «Взгляд-инфо».

Инцидент произошел ночью с 27 на 28 июля на трассе Вольск — Черкасское — Калмантай. Водитель «ВАЗ-2114» влетел в опору моста. В результате удара легковушка загорелась. Водитель погиб на месте.

Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали тело погибшего и передали следственно-оперативной группе.

25 июля смертельное ДТП с шестью погибшими произошло в Башкирии. Микроавтобус врезался в КамАЗ.

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Евгения Куликова
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