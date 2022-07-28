США оценили падение экономики

ВВП США во втором квартале снизился на 0,9% на годовом уровне

Снижение реального ВВП США во втором квартале текущего года составило 0,9 процента на годовом уровне, свидетельствуют предварительные оценки Бюро экономического анализа минторга страны. В первом квартале показатель упал на 1,6 процента.

Ведомство уточняет, что оценки основаны на неполных данных, более точная информация будет опубликована в конце месяца.

Данные бюро указывают на то, что шансы на рецессию в США, обсуждаемую в последние месяцы, растут, пишет Bloomberg.

Инфляция сказывается на расходах потребителей, а политика роста ставок, к которой перешла Федеральная резервная система (ФРС), тормозит инвестиции бизнеса и спрос домохозяйств. Власти страны, впрочем, утверждают, что рецессии им избежать удастся, при этом указывая, что снижение показателей все же возможно.

