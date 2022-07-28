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Врач назвал пугающие симптомы «немого» инфаркта

Кардиолог Заур Шугушев назвал страх смерти признаком безболезненного инфаркта

Фото: Shutterstock

В большинстве случаев инфаркт сопровождается сильной болью в груди, но случаются «немые» инфаркты без очевидных и привычных симптомов, рассказал кардиолог, доктор медицинских наук Заур Шугушев. В эфире «Радио Sputnik» врач назвал признаки безболезненного инфаркта.

По словам Шугуева, самый частый симптом «немого» инфаркта — страх смерти. Это пугающее чувство, пояснил он, возникает из-за гибели клеток миокарда: после этого происходит выброс веществ, действующих на нервную систему.

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Врач отметил, что больным сахарным диабетом второго типа стоит особенно тщательно заботиться о здоровье сердца, так как они могут и не почувствовать, что происходит что-то не то. «Происходит инфаркт, а человек себя чувствует почти нормально, боли нет. Состояние у него критическое и умереть он может в любой момент, но самочувствие вполне удовлетворительное. Сахарный диабет второго типа поражает нервные окончания, и человек не ощущает, что у него отмирает кусок сердца», — рассказал Шугушев.

Еще одним симптомом инфаркта, по словам кардиолога, является резкая слабость без причины: в этот момент у человека выступает липкий холодный пот, не похожий на пот при физических нагрузках. Также о смертельно опасном недуге предупреждают дискомфорт в челюсти, в левой руке или в районе живота, а также около шеи, добавил кардиолог.

Врач обратил внимание, что при появлении этих симптомов на оказание первой помощи отводится не более трех часов.

«После того, как человек почувствовал эти симптомы, в любой момент может наступить фатальный исход, то есть сердце может отказаться биться. Идеальное окно от возникновения симптомов до получения хирургического лечения — это так называемые три золотые часа. Если в этот период пациент попадает к хирургу, то до 80 процентов массы погибшего миокарда левого желудочка можно спасти», — пояснил Шугушев.

Ранее сообщалось, что гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала ягоду, помогающую избежать инсульта. По словам врача, черника содержит множество полезных микроэлементов и витаминов, которые благоприятно влияют на организм.

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Вера Владзиевская
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