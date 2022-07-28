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IKEA отказала жителям Москвы в оформлении заказов

IKEA временно отказала в оформлении заказов жителям Москвы из-за отсутствия интервалов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Шведско-нидерландская торговая сеть IKEA снова отказала жителям Москвы в оформлении заказов. Причиной этого стало отсутствие свободных интервалов для доставки и самовывоза. Об этом говорится на сайте магазина.

«К сожалению, на данный момент оформить заказ в Москве невозможно ввиду временного отсутствия интервалов», — сообщается в объявлении на сайте.

Магазин также предупредил, что покупатели должны добавлять товары сразу в корзину, так как личный кабинет и список покупок не доступны. Время ожидания в очереди на сайте будет зависеть от количества пользователей, оно может продолжаться от нескольких минут и более часа.

Распродажа бренда связана с окончательным его уходом с российского рынка. IKEA должна была начать онлайн-продажу товаров для всех желающих 5 июля, но сайт не выдержал наплыва покупателей. В итоге прием заявок был приостановлен.

Нина Ташевская
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