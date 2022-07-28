США решили снизить инфляцию через лимит цен на российскую нефть

Глава Минфина США Йеллен заявила о решении установить ценовой лимит на российскую нефть

Власти США решили установить ценовой лимит на российскую нефть поскольку это «один из наиболее действенных инструментов» для борьбы с инфляцией у себя в стране. Об этом заявила глава американского минфина Джанет Йеллен, передает РИА Новости.

«Установление ценового предела является одним из наиболее мощных инструментов в нашем распоряжении для борьбы с инфляцией, поскольку он позволит предотвратить новые скачки цен на энергоносители», — сказала она в ходе пресс-конференции.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что экономика страны находится на правильном пути и Штаты «пройдут через это, став сильнее и более защищенными». Так он прокомментировал данные о снижающемся второй квартал подряд ВВП страны. Как считает американский лидер, это замедление экономики неудивительно после прошлогоднего исторического роста, восстановления рабочих мест, потерянных в пандемию.

В середине июля сообщалось, что инфляция в США достигла нового 40-летнего максимума в июне из-за скачка цен на бензин и подорожания продуктов питания.