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Запад призвали вернуться к диалогу с Россией

La Stampa: экс-глава МВД Италии Сальвини призвал Запад к возобновлению диалога с Россией
Маттео Сальвини

Маттео Сальвини. Фото: Antonio Parrinello / Reuters

Для урегулирования кризисной ситуации во всей Европе Западу следует вернуться к возобновлению переговоров и равному диалогу с Россией. К этому в статье для газеты La Stampa призвал экс-глава МВД Италии Маттео Сальвини.

«Международная политика не зависит от правительств, мы гордимся союзниками свободных демократических западных стран. Это не значит, что мы не хотим хороших отношений с [президентом России Владимиром] Путиным. Конечно, в отличие от некоторых других европейских стран, которые ведут себя воинственно, я предпочитаю диалог и посредничество Италии», — заявил Сальвини.

Бывший министр добавил, что возобновление полноценных контактов с Россией необходимо вне зависимости от политических позиций стран ЕС по Украине.

Ранее в российском посольстве в США заявили, что обвинения в причастности России к мировому продуктовому кризису говорят об отчаянии Вашингтона от неудачных попыток изолировать Москву от связей с остальным миром. В посольстве призвали обеспечить беспрепятственную работу российских и зарубежных портов и нормальное сопровождение соответствующих операций. «Публичные заверения и "комфортные письма" не срабатывают», — отметили дипломаты.

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Дмитрий Сотак
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