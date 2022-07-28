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Мужчина выпрыгнул из движущейся машины из-за ссоры с женой

AsiaOne: в Сингапуре 28-летний мужчина выпрыгнул из движущегося такси после ссоры с женой

Фото: Paul Miller / Getty Images

В Сингапуре 28-летний мужчина в разгар ссоры с женой выпрыгнул из движущегося такси. Об этом сообщает AsiaOne.

После инцидента водитель остановил машину, чтобы проверить, все ли в порядке с пассажиром. Локти и колени выпрыгнувшего мужчины были в крови, но он все равно пытался убежать. Женщина тоже выскочила из такси и погналась за мужем, продолжая на него кричать. Мужчина отвечал ей тем же.

Пострадавший был доставлен в больницу и задержан в соответствии с сингапурским «Законом о психическом здоровье», дающим полиции право задерживать лиц, которые из-за психического расстройства представляют опасность для себя или других. Позже мужчину направили в Институт психического здоровья для обследования.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 31-летний россиянин на скорости выпрыгнул из машины во время ссоры с девушкой. В результате инцидента мужчина погиб.

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Савелий Максимцев
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