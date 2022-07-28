На Камчатке появился первый библиоробот

В модельной библиотеке села Эссо на Камчатке появился библиоробот

В камчатском селе Эссо появился первый бибилиоробот — его доставили из Москвы для работы в будущей модельной библиотеке, которая откроется осенью 2022 года. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Отмечается, что робот, которого сотрудники библиотеки временно назвали Филей (сокращенно от Библиофил), будет проводить викторины, конкурсы и квесты для посетителей, а также их приветствовать — робот способен запомнить до 10 тысяч лиц.

«Робот будет встречать читателей, беседовать с ними и, если потребуется, рассказывать о библиотеке и помогать сориентироваться в залах и литературе. Библиоробот работает восемь часов, а затем самостоятельно едет на станцию и на пять часов становится на подзарядку», — говорится в сообщении.

Робота запустят в работу уже осенью 2022 года, по завершению переоборудования Межпоселенческой центральной библиотеки имени Черканова.

Ранее в июле челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых людей начала печатать трехмерные фигурки героев известных книг. По словам директора учреждения Кристины Пименовой, это позволит читателям лучше понять сюжет книги.