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В Екатеринбурге пройдет выставка полотен авангардистов

В Екатеринбурге пройдет выставка авангардистов «Великий переход»

Фото: предоставлено пресс-службой музея

В Екатеринбург из Сеула вернулись произведения художников-авангардистов, в связи с чем Екатеринбургский музей изобразительных искусств 4 августа откроет в «Эрмитаж-Урале» выставку их полотен «Великий переход». Об этом сообщается на сайте музея.

«Название выставки не только рифмуется с той революционной трансформацией, которая произошла в русском искусстве рубежа веков, когда родилось уникальное явление мировой культуры — русский авангард, но и олицетворяет совсем недавний сложный "переход" с выставки на Корейском полуострове», — сообщили в пресс-службе музея.

В экспозицию войдет более 50 произведений как ведущих мастеров, так и малоизвестных или неизвестных художников, чьи работы попали в музей в 1920 году.

На выставке можно будет увидеть работы, которые, по сути, являются предавангардом. Также в экспозиции будут представлены поздние картины художников авангарда, которые в 1920-е годы возвращались к классическим принципам.

Выставка будет проходить до 2 октября.

Ранее стало известно, что в Плесе откроется выставка, на которой будут представлены западноевропейские гравюры и живописи эпохи Просвещения. Она пройдет с 30 июля по 26 октября. В экспозицию включены 35 работ мастеров Франции, Фландрии, Италии и Великобритании.

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Сергей Истомин
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