49-летняя актриса Кейт Бекинсейл показала лицо без макияжа и восхитила фанатов

49-летняя актриса Кейт Бекинсейл показала лицо без косметики и восхитила фанатов

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала лицо без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующий снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Так, на размещенном фото 49-летняя знаменитость позирует перед камерой, лежа на кровати в полупрозрачной рубашке белого цвета. При этом видно, что звезда кинофильма «Перл-Харбор» не стала наносить на лицо косметику, а волосы собрала в пучок.

Поклонники восхитились естественным внешним видом Бекинсейл, о чем высказались в комментариях под публикацией, которая набрала более 15 тысяч лайков. «Простая красота», «Какая красивая Кейт», «Великолепно выглядишь», «Ослепительно красива! Богиня!», «Как тебе удается так молодо выглядеть?» — заявили они.

В марте Кейт Бекинсейл появилась на публике в платье российского дизайнера Камиллы Пурши. Знаменитость посетила вечеринку Charles Finch Pre-Oscars Dinner в Беверли Хиллз, организованную модным домом Chanel, которую ежегодно проводят в честь церемонии вручения наград кинопремии «Оскар». Папарацци засняли гостью в облегающем платье в пол с черно-белой аппликацией в виде цветка на груди.