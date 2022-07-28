В Харьковской области начался прием документов на получение гражданства России

В Харьковской области заявили о начале приема документов на получение гражданства России

На освобожденных территориях Харьковской области начался прием документов на получение российского гражданства. Об этом РИА Новости заявил глава администрации региона Виталий Ганчев.

«В освобожденной Харьковской области начался прием документов на получение российского гражданства. Принимать документы будут для упрощенного оформления, выдачу планируется осуществлять на территории Харьковской области, то есть выезжать за пределы людям не придется. На данный момент мы только начали формировать базу данных населения для получения гражданства РФ», — сообщил Ганчев.

В Запорожской области первые российские паспорта начали выдавать еще в начале июня. Тогда же российское гражданство начали получать и жители Херсонской области.