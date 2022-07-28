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Аналитик рассказал о невозможности диалога США и Китая по стратстабильности

Аналитик Миллер: Китай никогда не согласится на переговоры с США по стратстабильности

Olga Sokolova / Russian Look

Китай никогда не согласится начать переговоры с США по стратегической стабильности, заявил 27 июля директор исследовательского института Scowcroft Group Фрэнклин Миллер, сообщает РИА Новости. Несмотря на это, 28 июля состоится разговор американского лидера Джо Байдена и председателя Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпина.

«Честно говоря, я не считаю, что Китай согласится сесть за переговоры по стратегической стабильности. Это — своего рода единорог, которого мы преследуем. Китай раз за разом заявлял нам, что следует политике "неприменения ядерного оружия первым", и что это единственное, о чем нам следует знать», — сказал аналитик, выступая на панельной дискуссии в рамках стартовавшего ежегодного симпозиума по стратегическому сдерживанию в Небраске.

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По словам Миллера, такого рода риторика Китая представляет собой щит для избегания обсуждений столь важных тем с США. «По мнению Китая, раскрытие информации в данной сфере приведет к возникновению уязвимостей», — добавил он, признав, что США могут использовать ситуацию в свою пользу.

Число вооружений, необходимых сегодня США для параллельного сдерживания Китая и России, намного превышает показатели предыдущих лет — это важный аспект проблемы, продолжил эксперт.

«Договор о стратегических наступательных вооружениях (с Россией) был заключен в ту эпоху, когда Россия не представляла столь серьезной угрозы, а Китай находился вне игры. Мир с тех пор изменился. И количество вооружений, необходимых нам для одновременного сдерживания как РФ, так и КНР, изменилось тоже», — заключил Миллер.

27 июля американские сенаторы от Республиканской партии призвали ввести санкции против страхователей танкеров, перевозящих топливо из России в Китай. По мнению США, покупая российские энергоносители, Пекин поддерживает действия России на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что задумка останется на начальной стадии и никогда не будет реализована. Таким образом представитель Кремля опроверг мнение о готовности Вашингтона пойти на этот шаг, что стало бы серьезной эскалацией.

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Юлия Мискевич
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