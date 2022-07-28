Спрогнозирован исход конфликта между Китаем и США из-за визита Пелоси на Тайвань

Военный эксперт Леонков предположил, что борт Пелоси могут «развернуть домой»

Военный эксперт Алексей Леонков назвал несколько сценариев развития конфликта Китая и США, вспыхнувшего из-за намерения спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси посетить Тайвань. Своими прогнозами специалист поделился с изданием «Военное дело».

Комментируя новость о том, что Вашингтон направил в сторону Тайваня авианосную группу, собеседник издания напомнил, что американские авианосцы в последний раз отправляли в сторону Индокитая в 2017 году, когда предшественник нынешнего главы государства Дональд Трамп пытался угрозами вынудить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына прекратить испытания баллистических ракет и ядерного оружия. Эксперт отметил, что Китай — более серьезный противник, нежели Северная Корея, поскольку страна не только превосходит КНДР по численности вооруженных сил, но и имеет в ядерном арсенале ракеты с ядерными боеголовками, которые используют технологию управляемого гиперзвука.

«Так что либо Пелоси собьют около Тайваня (что маловероятно), либо погода будет нелетная и ее борт развернут домой. Есть еще один вариант — ей надо срочно заболеть кентавро-ковидом (что оптимально), как это сделал [президент США Джо] Байден, чтоб не отвечать за провал в Саудовской Аравии», — заявил Леонков, оценивая вероятное развитие событий.

Ранее стало известно, что Пентагон разрабатывает план возможных мер на случай визита Пелоси на Тайвань из-за угроз Китая. Американские официальные лица не считают, что КНР может атаковать самолет Пелоси, однако предполагают, что оплошность или недоразумение могут поставить под угрозу ее безопасность. В США отметили, что военные усилят переброску сил и средств в Индо-Тихоокеанском регионе.

26 июля официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй предупредил, что китайские военные не будут сидеть сложа руки в случае приезда Пелоси на Тайвань.