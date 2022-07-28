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В Роскомнадзоре призвали полностью запретить пропаганду ЛГБТ

«Ъ»: в Роскомнадзоре заявили о желании полностью запретить пропаганду ЛГБТ и педофилии

Christoph Soeder / Global Look Press

Представитель Роскомнадзора Мария Бычкова сообщила о желании ведомства запретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений не только среди несовершеннолетних, но и среди всех граждан России, пишетгазета «Коммерсантъ».

«Также предусмотреть запрет на демонстрацию любых форм нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», — заявила Бычкова на слушаниях в Общественной палате РФ. Также чиновница призвала запретить полностью пропаганду «сексуальных девиаций, включая педофилию, некрофилию, любое сексуальное насилие в отношении лиц любого возраста».

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Бычкова добавила, что в первой половине 2022 года судами было заблокировано 5,2 тысячи материалов с ЛГБТ-пропагандой, семь тысяч сайтов с детской порнографией, 13 тысяч платформ продавцов наркотиков и около 23 тысяч сайтов нелегальных казино.

18 июля в Госдуме внесли законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Авторами инициативы выступили депутаты партий ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За Правду».

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Юлия Мискевич
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