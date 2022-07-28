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Россиянам предложили выгодные туры в Азию по сниженным ценам

АТОР: комбинированный тур в Малайзию обойдется от 261 тысячи рублей на двоих с перелетом

Фото: Richie Chan / Shutterstock

Российским туристам предложили отправиться в Малайзию и Индонезию на рейсах Malaysia Airlines по выгодным ценам. Стоимость туров назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, у туроператора ПАКС появились пляжные и комбинированные туры в Малайзию на блочной перевозке Malaysia Airways с пересадкой в Ташкенте, которые выгодно отличаются по стоимости от предложений, сформированных на базе арабских перевозчиков — Qatar Airlines, Etihad и Emirates.

Например, путевка на остров Лангкави (пять-девять ночей) с посещением столицы Куала-Лумпур (две ночи) обойдется минимум от 261 тысячи рублей на двоих (в цену входит проживание в отеле с завтраком, трансферы и авиабилеты) — такой же вариант с перелетом от арабских авиакомпаний будет стоить от 325,6 тысячи рублей.

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Стоимость комбинированного тура на остров Борнео (пять-девять ночей) и в Куала-Лумпур (две-три ночи) начинается от 293,5 тысячи рублей на двоих, отдельно можно отправиться на пляжный отдых на остров Борнео или Лангкави (6-22 ночи) за 276 и 239 тысяч рублей соответственно.

«Купить комбинированный тур с перевозкой Malaysia Airlines по программе остров Бали (5-19 ночей) — Куала-Лумпур (две ночи) у ПАКС можно минимум за 280,9 тысячи рублей на двоих. В стоимость входят перелеты Москва — Ташкент — Москва, Ташкент — Куала-Лумпур — Денпасар — Куала-Лумпур — Ташкент, все трансферы по туру, отель с завтраком», — рассказали в АТОР.

Ранее сообщалось, что стоимость авиабилетов из России на курорты Юго-Восточной Азии на июль и август резко снизилась. Например, перелет на Шри-Ланку во второй половине лета обходится в среднем на 42 процента дешевле, чем в начале года.

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Дарья Рыбак
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