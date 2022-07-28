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Фестиваль «Мариинский» открылся в Приморье

Во Владивостоке стартовал VII международный дальневосточный фестиваль «Мариинский»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Мариинский театр

Во Владивостоке стартовал VII международный дальневосточный фестиваль «Мариинский». Об этом сообщает ТАСС в четверг, 28 июля.

Мероприятие открылось на Приморской сцене Мариинского театра балетом «Ромео и Джульетта», дирижером выступил лауреат конкурса имени Рахманинова Арсений Шупляков.

Фестиваль продлится до 14 августа. Запланированы показы одноактного балета «Парк», опер «Свадьба Фигаро» и «Борис Годунов».

Завершится «Мариинский» одной из самых исполняемых мировых опер — «Турандот» Джакомо Пуччини. «Это драма сильных страстей, разворачивающаяся на колоритном фоне, где причудливо перемешаны восточная пышность и кровавая жестокость, реальность и символика. Лирические ариозо, рисующие переживания главных героев, и грандиозные массовые сцены с мощно звучащим хором — все это станет заключительным аккордом фестиваля», — заявили организаторы.

Ранее сообщалось, что в национальном парке «Земле леопарда» в Приморье впервые пройдет двухдневный фестиваль «ЛеоФест».

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Евгений Шульгин
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